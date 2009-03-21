Fenerbahçe tepe taklak

Turkcell Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Bursaspor sahasında Fenerbahçeyi konuk etti... Bursaspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yenmeyi başardı... Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'de revizyon şart ifadesini kullandı
Fenerbahçe adına sayfalarımızda hafta arasında en çok derlediğimiz haberler İspanyol golcü Güiza ile ilgiliydi... Archer'ın (okçu) milli takıma seçilip seçilmeyeceği, oyuncunun bu konudaki düşüncesi vs...
Del Bosque'nin vereceği karara odaklanmıştık hep birlikte... İspanyol basını da Güiza'nın ekmeğini az yemedi bu dönemde...
Sürekli oyuncunun ağlayıp zırladığını, bu kez milli takıma seçilemeyeceğini manşet yaptılar...
Hatta Marca, olayı daha da abartılı bir hale getirdi, "İspanya Milli Takımı'nın paparazzi programlarının bir konusu haline dönüşmesi federasyonda huzursuzluk yarattı
" haberiyle İspanya'da gündem yarattı.... Neydi o haber?
İspanya ile İngiltere'nin Sevilla'da oynadıkları hazırlık maçı öncesinde Güiza'nın, eski eşi Rocio'yu ve oğlunu otel odasına almıştı... Ardından eski eşinin açıklamaları, dedikodular... Aman Tanrım!.. Bitmeyecek gibi...
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Güiza haftalardır yedek kulübesindeydi...
Fenerbahçe forması altında istenilen, beklenen golleri bir türlü atamamıştı belki ama geçen sezon Avrupa'nın en büyük liglerinden birinde İspanya La Liga'da gol kralı olmayı başarmıştı (bu bir futbolcu için düş gibi bir şey olmalı) Ne olursa olsun, ligin en pahalı, en fosforlu, en renkli ismi O'ydu... Bir anda silmek mümkün değildi... Zaten silinmemişti...
Ve Bursaspor maçından kısa bir süre önce kadrosunu açıklayan Del Bosque, İspanya'nın
kadrosuna Güiza'yı da davet ettiğini duyurdu... Zafer Güiza'nın oldu...Aragones de Alex'in yokluğunda
Güiza'ya şans verdi Bursaspor karşısında... Archer haftalar sonra hem de Semih ile birlikte ilk 11'de şans buluyordu ve milli takıma seçilmiş olmanın moraliyle başladı maça...
Henüz maçın başında, dakikalar 4'ü gösterirken Archer, "bugün benim günüm"
dercesine çıktı sahneye... Kaleci Ivankov'un üzerinden aşırttığı top filelerle buluştuğunda, tirbünlerde bir sessizlik oldu...
Bu sessizlik tam dağılacaktı ki, Güiza yeniden sahneye çıkmak için el kaldırdı... 17'de ve 23'te Archer ikinci golüne çok yaklaştı...
İlkinde Archer'ın şutu direği sıyırıken, ikincisinde Guiza bir anda savunmanın hatasında topla buluşmak istedi ama kaleci Ivankov son anda müdahele ederek topu uzaklaştırdı.
Ardından tipik orta saha mücadelesi, al-ver, dur-kalk, bekle, uzaklaştır, taç atışı derken dakikalar 45'i buldu... İlk yarının son düdüğüne kadar maçın kaderini etkileyecek bir pozisyon olmamasını açılış maçı durağanlığına
bağlayabiliriz...
Haftanın açılışı, içimizi kapatmıştı ama sahada Ivankov vardı, Volkan vardı her an her şey olabilirdi...İkinci yarıya Bursaspor çok hızlı başladı...
Timsahlar, 49'da Sercan'ın orta sahadan çalımlarla rakiplerini geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendirebilse ikinci yarının hemen başında dengeyi sağlayacaklardı...
Bu pozisyonun ardından Fenerbahçe kapandı...
Deplasmanda oynayan bir takımın, öne geçmiş bir takımın yapması gereken buydu belki de ama Fenerbahçe olunca bu takımın adı, biraz garip geliyor bu kelime...Fenerbahçe he kadar dayanacaktı,
atakların herhangi biri gol olursa ne olacaktı? Kocaelispor'un son dakikalarda bulduğu golü hatırlamamak mümkün mü?
Henüz bir haftası dolmadı, Cesar'ın 86. dakikada attığı golün... Hatırlamaları uzun sürmedi, o golü futbolcuların...
Geçen hafta Kocaeli karşısında 86'da kaybedilen iki puanı, 86'da bu kez Tuna hatırlattı tüm takıma:1-1 O gün Fenerbahçe başladı, Kocaeli
bitirdi başlığını attığımızı hatırladık bizde...
Ama daha fazlası da vardı... Bursaspor'un bir golle yetinmeye niyeti yoktu...
İlk yarının sonunda Ivankov var dedik, Volkan var verdik,
son dakika da olsa bir atraksiyon olur bu maçta dedik ve yanılmadık...
Maçın son anında iki kaleci karşı karşıya geldi... Bursaspor'un kalecisi kazanılan penaltı için topun başındaydı ve Volkan'ı avlayarak maçın skorunu belirledi: 2-1
Maç ile ilgili son laflarımız... Evet belki Güiza için bir geri dönüş günüydü bugün ama Fenerbahçe'nin hiç dönmeye niyeti yoktu... Şampiyonluk yarışında önemli bir yara daha aldılar ve sanıyorum artık bu yumruğun ardından yeniden ayağa kalkmaları hiç kolay olmayacak...
Hakem ile ilgili ise Güişza'nın golü ve penaltı pozisyonu tartışılacaktır uzun uzun... Ama şu dakika itibariyle Fenerbahçe'nin kazanacağı pek bir şey kalmamıştır... Tükendi ümitler...BURSASPOR: 2- FENERBAHÇE: 1
Stat: Atatürk
Hakemler: Halis Özkahya, Adil Sinem, Muhittin Gürses
Bursaspor: Ivankov, Tuna, Ömer, İbrahim, Veli, Mustafa Keçeli, Bekir Ozan, Mustafa, Volkan, Sercan, Shin
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan, Lugano, Edu, Roberto Carlos, Deivid, Selçuk, Emre, Uğur, Guiza, Semih
Gol: Dk.4 Guiza (Fenerbahçe) , Dk 86 Tuna, Dk 90 Ivankov
Sarı Kartlar: Dk.38 Bekir Ozan, Dk.40 Volkan (Bursaspor), Dk.38 Emre (Fenerbahçe)