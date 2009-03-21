Fenerbahçe tepe taklak

Fenerbahçe'de revizyon şart

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Fenerbahçe adına sayfalarımızda hafta arasında en çok derlediğimiz haberler İspanyol golcü Güiza ile ilgiliydi... Archer'ın (okçu) milli takıma seçilip seçilmeyeceği, oyuncunun bu konudaki düşüncesi vs...Del Bosque'nin vereceği karara odaklanmıştık hep birlikte...Sürekli oyuncunun ağlayıp zırladığını, bu kez milli takıma seçilemeyeceğini manşet yaptılar...Hatta Marca, olayı daha da abartılı bir hale getirdi, "" haberiyle İspanya'da gündem yarattı....İspanya ile İngiltere'nin Sevilla'da oynadıkları hazırlık maçı öncesinde Güiza'nın, eski eşi Rocio'yu ve oğlunu otel odasına almıştı... Ardından eski eşinin açıklamaları, dedikodular...Fenerbahçe forması altında istenilen, beklenen golleri bir türlü atamamıştı belki ama geçen sezon Avrupa'nın en büyük liglerinden birinde İspanya La Liga'da gol kralı olmayı başarmıştı (bu bir futbolcu için düş gibi bir şey olmalı) Ne olursa olsun, ligin en pahalı, en fosforlu, en renkli ismi O'ydu... Bir anda silmek mümkün değildi... Zaten silinmemişti...Ve Bursaspor maçından kısa bir süre öncekadrosuna Güiza'yı da davet ettiğini duyurdu...Güiza'ya şans verdi Bursaspor karşısında... Archer haftalar sonra hem de Semih ile birlikte ilk 11'de şans buluyordu ve milli takıma seçilmiş olmanın moraliyle başladı maça...Henüz maçın başında, dakikalar 4'ü gösterirken Archerdercesine çıktı sahneye... Kaleci Ivankov'un üzerinden aşırttığı top filelerle buluştuğunda, tirbünlerde bir sessizlik oldu...Bu sessizlik tam dağılacaktı ki, Güiza yeniden sahneye çıkmak için el kaldırdı...İlkinde Archer'ın şutu direği sıyırıken, ikincisinde Guiza bir anda savunmanın hatasında topla buluşmak istedi ama kaleci Ivankov son anda müdahele ederek topu uzaklaştırdı.Ardından tipik orta saha mücadelesi, al-ver, dur-kalk, bekle, uzaklaştır, taç atışı derken dakikalar 45'i buldu... İlk yarının son düdüğüne kadar maçın kaderini etkileyecek bir pozisyon olmamasınıbağlayabiliriz...Haftanın açılışı, içimizi kapatmıştı ama sahadaTimsahlar, 49'da Sercan'ın orta sahadan çalımlarla rakiplerini geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendirebilse ikinci yarının hemen başında dengeyi sağlayacaklardı...Bu pozisyonun ardından FenerbahçeDeplasmanda oynayan bir takımın, öne geçmiş bir takımın yapması gereken buydu belki de ama Fenerbahçe olunca bu takımın adı,atakların herhangi biri gol olursa ne olacaktı?Henüz bir haftası dolmadı, Cesar'ın 86. dakikada attığı golün...Geçen hafta Kocaeli karşısında 86'da kaybedilen iki puanı, 86'da bu kez Tuna hatırlattı tüm takıma:1-1bitirdi başlığını attığımızı hatırladık bizde...Ama daha fazlası da vardı...İlk yarının sonundason dakika da olsa bir atraksiyon olur bu maçta dedik ve yanılmadık..Maçın son anında iki kaleci karşı karşıya geldi...Maç ile ilgili son laflarımız... Evet belki Güiza için bir geri dönüş günüydü bugün ama Fenerbahçe'nin hiç dönmeye niyeti yoktu...Hakem ile ilgili ise Güişza'nın golü ve penaltı pozisyonu tartışılacaktır uzun uzun... Ama şu dakika itibariyle Fenerbahçe'nin kazanacağı pek bir şey kalmamıştır... Tükendi ümitler...Stat: AtatürkHakemler: Halis Özkahya, Adil Sinem, Muhittin GürsesBursaspor: Ivankov, Tuna, Ömer, İbrahim, Veli, Mustafa Keçeli, Bekir Ozan, Mustafa, Volkan, Sercan, ShinFenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan, Lugano, Edu, Roberto Carlos, Deivid, Selçuk, Emre, Uğur, Guiza, SemihGol: Dk.4 Guiza (Fenerbahçe) , Dk 86 Tuna, Dk 90 IvankovSarı Kartlar: Dk.38 Bekir Ozan, Dk.40 Volkan (Bursaspor), Dk.38 Emre (Fenerbahçe)