Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira yağmura yakalanınca...

Sağanak yağış İstanbullular'a zor anlar yaşattı. Özellikle Anadolu yakasında etkili olan yağışlı hava nedeniyle yollar göle dönerken, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Bu arada vatandaşlar da büyük sıkıntılar yaşadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira da kötü hava koşullarından etkilenenler arasında yer aldı. İstinye'de evinin yakınlarında bulunan marketten alışveriş yapan Pereira, 20 santimetreyi bulan su birikintilerinin arasından güçlükle ilerledi.

Pereira’nın fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar Pereira İstanbul’a çabuk alışmış yorumunu yaptı.