Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: "Hakem maçın skoruna etki etti"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş\'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

Şampiyonlar Ligi\'nde çok değerli bir galibiyet alan takıma karşı oynadıklarını söyleyen Kocaman, \"Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş ile iç sahada oynadık. Özellikle öndeki 4 oyuncusu topu taşıma becerileri, uzun zamandır beraber oynama durumlarıyla son derece tehlikeli bir maç görünüyordu. Deplasmandaki grafiğimiz daha iyi görünse de iç sahadaki maçları kazanmamız gerekiyor. Bu kadar özgüven kazanmaya çalışırken, özgüveni yüksek bir takımla karşılaşmak kolay değildir. Son derece olumsuz kararlar olan, ağırlığı bizim aleyhimize verilen kararlar olan kötü bir maçtı. İstediğimiz şekilde gitmeyen bir maç olmasına rağmen, golü bulduk ve sonrasında rakibimiz eksik kaldı, sonra biz eksik kaldık. Bu büyük bir yıkımdı. Çok net bir gol pozisyonu vardı. Ozan adına çok sevineceğimiz, kendi götürdüğü bir pozisyonu tamamlama fırsatı vardı. Ardından bir gol daha bulup hemen golü yedik. Olumsuz diyebileceğim bir takım faktörlere rağmen kazandık. Oyun olarak çok güçlü olmasak bile, bu maçı kazanma kararlılığını gösteren oyuncularımı kutluyorum. Sturm Graz, Vardar, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında saha hep doldu. Taraftarların bize verdiği krediye karşılık verememiştik. Bugünkü maç, onların karşılıksız desteğine cevap oldu. Onlar adına da mutluyum\" diye konuştu.

Hakemin performansı hakkında konuşan Aykut Kocaman, \"Hakem maçın skoruna etki etti. Her iki takım için de konuşulabilir bu. Trabzonspor maçında da aynı hakemdi. Konuşup konuşmamakta da kararsız kalıyorum ama konuşacağım. Takımımız son derece yetenekli oyunculardan kurulu. Bu takım ilerleyen zamanlarda daha da iyi olacak. Bu net şekilde görünüyor. Eğer şahsım adına ya da yönetim ve futbolcular çok önemli hatalar yapmazsa, bütün takımları yenebilecek güçte bir takımız ama hakemleri yenme şansımız yok. Bu maç özelinde konuşmuyorum. Fenerbahçe adına bir dönem bu anlamda bazı şeylerin doğru gittiğini söylemek zor. İki takım da bunları konuşabilir. Kendi adıma bizim aleyhimize yapılan hatalar daha çoktu\" ifadelerini kullandı.

Maç içerisinde Şenol Güneş ile yaşadıkları tartışma ile ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, \"Cenk Tosun\'un pozisyonunun ne olduğunu çözemedim ben o an. Cenk\'in topu Isla\'ya doğru attığını gördüm. 18 yıldır teknik direktörlük yapıyorum ama hiç diğer kulübelere bakmam. Bir anlık göz göze geldik ama hocanın bir şeyler söylediğini gördüm. Bana söylüyorsunuz dedim ama ne dediğini bilmiyorum\" şeklinde konuştu.

Ellerinde sezon başındaki kadrodan çok daha farklı bir kadro olduğunu da belirten Kocaman, \"Sezon başında bir araya geldiğimiz kadroyla şu andaki kadro arasında hemen hemen siyahla beyaz arasındaki kadar fark var. Herhangi bir çalışma yapma şansımız olmadı. Futbol sadece transfer yaparak başarıya ulaşılacak bir oyun değil. Futbol bir tekrar oyunu. Bu takımların en önemli özellikleri, çok fazla tekrar yapmaları. Baskı da dahil olmak üzere bir takım şeyleri otomatik yapmalı. Dar süreçler oluyor ve bu süreçlerde takımı bir araya getirerek aynı şeyleri yapmak kolay olmuyor, neleri yapmaları gerektiğini söyleyecek zamanı bulmak zor oluyor. Dünyadaki oyun anlayışı, rakibi oynatmayacaksınız, sonrasında oynayacaksınız, olmazsa set oyununa döneceksiniz\" dedi.

Ozan Tufan\'ın performansı hakkında konuşan Kocaman, \"Biraz evvel sözlerimin içinde vardı. Ozan\'ın pozisyonu için de iyi olacağını düşündüğüm bir konuydu. İzleyici için de taraftar için de en vurucu nokta ya gol oluyor, ya da asist oluyor. O zaman düşünce değişiyor. Ozan iki yönlü bir orta saha. Bütün bunları yapabilecek morale ve durumu kavrama çabasına ihtiyacı vardı. Bu çabayı gösteriyor ve bunu devam ettirdikçe hem Fenerbahçe hem Türk futbolu kazanacak. Bu sadece Ozan için değil, bütün Ozan\'lar için geçerli\" diye konuştu.

Mehmet Ekici\'nin uzun bir süre sonra oynadığının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, \"Mehmet yaklaşık 9 ay sonra oynadı. İzleyenler ne hissetti bilmiyorum ama benim gördüğüm son derece istekliydi. Ama maç oynama ritmi hemen yerine gelmiyor. Bizim ne yapacaklarımız önemliydi ama Beşiktaş\'ın savunma zaaflarının olduğunu düşünüyorduk ve Mehmet Ekici\'nin futbol aklına ihtiyacımız vardı. Bir taraftan defansif pozisyon alma, bir taraftan da ofansif pozisyon alması önemliydi. İkinci yarıda 1 kişi eksik kalınca bu değişikliği yapmamız gerekti. Eğer eksik kalmasaydık da 10-15 dakika sonra bu değişikliği yapacaktık zaten\" değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak maç sonunda Fenerbahçeli futbolcuların ve tribünlerin yaptığı tezahürat ile ilgili konuşan Aykut Kocaman, \"Bu olaylar her sahada oluyor ve toplumumuzun genel yapısı buraya gitti. Öfkeye nefrete ve şiddete karşıyım. Herkesin bu durumdan haz duyması bana doğru gelmiyor. Özellikle milli takımların oynadığı maçlarda olağanüstü bir şiddet ve nefret var. Bunun kimseye faydası yok. Gelişimi örseleyen ve olumsuzluğa götüren bir durum. Ben bunlardan uzak kalmaya çalışıyorum. Nefret dili futbol ortamını sarmış durumda. Rekabet umarım devam eder. Eskiden olmayan ama şimdi olan rakamları konuşuyoruz. Futbolun iyi tarafı bunları konuşmak. Ben elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışacağım\" diyerek basın toplantısını noktaladı.

