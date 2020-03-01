Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Galatasaray derbisinin ardından istifa ettiği iddia edilen Ersun Yanal'ın Fenerbahçe defteri resmen sona erdi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı ancak teknik adamın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile oynanacak ilk maçta takımının başında olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kulübümüz, Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir. Hocamız Ersun Yanal, yapılan istişare doğrultusunda Türkiye Kupası’nda oynanacak yarı final maçında takımımızın başında yer alacaktır.

Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir. Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz."