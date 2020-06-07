Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını durdurdu

Ersun Yanal'ın görevi bırakmasının ardından Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı’yı gündemine alan Fenerbahçe, mayıs ayında kimseyle temas kurmadı.

Fenerbahçe teknik direktör konusundaki en ufak bir gelişmeye kilitlenmişken, sarı-lacivertli yönetimin 1 aydan fazla süredir hiçbir teknik adamla kontak kurmadığı ortaya çıktı.



Ersun Yanal ile yollarını 3 Mart 2020 tarihinde resmen ayıran kulüp, 3 aydan fazla süredir yeni teknik direktör konusunda net karara varamadı. Fenerbahçe için konuşulan adaylar arasında Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı isimleri yer alıyor. Ancak üç hocayla da yaklaşık 1 ayı aşkın süredir hiçbir temas kurulmadı.

Fenerbahçe teknik direktör konusunda halen net bir karar vermedi. Kalan 8 maça yeni bir hocanın çıkması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü ligin bitimiyle açıklayarak yeni sezona yeni bir başlangıç yapmak istiyor.