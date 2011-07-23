-FENERBAHÇE TEK YÜREK İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, ''Hiçbir tarikat, İslam örgütü zemininde bir yapılanma bu kulübün içinde yapamaz'' dedi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Günay, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında yaşanan sıkıntılı süreçte ortaya atılan bazı iddialar ve yapılan yorumlara yanıt verdi. Bu davanın siyasi bir ortama çekilmesine izin vermeyeceklerini anlatan Günay, ''Fenerbahçe Spor Kulübü Türkiye'nin en yaygın, en güçlü sivil toplum ve Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan bir spor kulübüdür. Hiçbir tarikat, İslam örgütü zemininde bir yapılanma bu kulübün içinde yapamaz'' dedi. Yüksel Günay'ın bu ifadeleri salonda büyük alkış aldı. -''SAHİPSİZ DEĞİLİZ''- Günay, günlerdir internet sitelerinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne çok şey yakıştırılmaya çalışıldığını iddia ederek, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na bağlı, Atatürk devrimlerine sadık, koruyan ve o düzende kalmaya kararlı 23 milyon kişilik bir topluluk olduklarını söyledi. Günay, ''Planlanan iddialar ve tehditlere maruz kalacak kadar sahipsiz değiliz. Kulüp olarak laik düzende, laik anlayışla, yalnız spor yapıyoruz. Bize kulübümüze, sponsor olan ulusal kuruluşlara ve sahiplerine yapılan yakıştırmalara da karşı olduğumuzu bildirmek benim Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak sizler adına görevimdir'' diye konuştu. Yönetim kurulunun mesaisine fazlasıyla devam ettiğini bildiren Günay, ''Ne ödenmeyen aylıklar, ne ödenmeyen senetler ne de ödenmeyen çekler var. Hiçbir şey yok. Fenerbahçe Spor Kulübü ayakta'' sözleriyle de kulübün işleyişinin herhangi bir sekteye uğramadığını vurguladı. Futbol takımının emeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Yüksel Günay, ''Sahada 18 gencimizin alın teri, yaptığı mücadeleyi göz ardı da edemeyiz. Orada bir emek sarf edildi ve orada başarı kazanıldı. Bunun bu şekilde gölgelenmesi insanların vicdanını sızlatması gerekir'' ifadesini kullandı. -''GURURUMUZLA OYNAYAMAZSINIZ''- Fenerbahçe Spor Kulübü'nün anayasa kapsamında her kuruluşa ve her kuruma saygıyla bağlı olduğunu anlatan Günay, konuşmasına şöyle devam etti: ''Ne Türkiye Cumhuriyeti yargısıyla, ne de cumhuriyetin polisiyle bir sorunumuz yoktur. Fenerbahçe Spor Kulübü bugüne dek iki Cumhurbaşkanı, iki Başbakan kulüp üyesi, 117 general ve amiral, 48 Bakan, 1168 milletvekili ve senatör, 27 vali, 1500'ün üzerinde yargı mensubu, 71 adet birinci sınıf emniyet müdürü, 21 adet büyükelçi çıkarmış bir kulüptür. Böyle bir kulübe böyle bir anlayışla suç isnat ediliyor. Bu yapıya sahip ve yalnız spor yapan bir sivil toplum örgütü paketleyemezsiniz, incitemezsiniz, rencide edemezsiniz, gururumuzla oynayamazsınız.'' Günay, tek isteklerinin, Anayasa'da teminat hükmü olan insan haklarına yakışan şekilde adil yargılanmak ve anayasanın temel hükmü olan serbest irade insan haklarından faydalanmak olduğunu belirterek, ''Bunları elimizden almak mümkün değil. Adalete saygımız güvenimiz tam. Ama geç gelen adalet de adalet olmaz'' dedi. -SHAKHTAR DONETSK MAÇINDAKİ OLAYLAR- Shakhtar Donetsk ile yapılan hazırlık maçında yaşananların masumane karşılanmasını isteyen Günay, şöyle devam etti: ''Hazırlık maçında taraftarımızın sahaya girmesini tabii ki arzu etmedik. Ancak bu masumane hareketin anlayışla karşılanmasının gerektiği kanaatindeyim. Sabrın, tahammülün dayanılmaz olduğu anlamda düşünülmesi gerekir. Bütün bunlara rağmen taraftarımıza bundan böyle yine sabırlı olmalarını, yara üzerine yara almamamızı ve bunlardan kaçınılmasını takdir ediyorum. Taraftarlarımızdan, genel kurul üyelerimizden bugünkü yönetime güvenmenizi istiyorum.'' -AMATÖR ŞUBELERİN DURUMU VE NOTLAR- Yüksel Günay, yaşanan gelişmeler üzerine kulüpte kapatılan hiçbir şube olmadığını, medyada bu yönde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını da sözlerine ekledi. Bu arada, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Ali Yıldırım dışındaki bütün yöneticiler hazır bulunurken, camianın önde gelen birçok ismi de toplantıya katıldı. Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Şen'in yanı sıra, eski yöneticiler Vefa Küçük, Orhan Keçeli, Uğur Dündar ve Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı Başkanı Aziz Yılmaz da toplantıya katılanlar arasında bulundu. Öte yandan, Fenerbahçe'nin geride kalan 2010-2011 sezonunda bütün branşlarda kazandığı kupalar, Divan Başkanlığı masasının önünde sergilenirken, toplantıya girişte üyelere, Aziz Yıldırım'ın ''Bir Farkla...'' başlıklı mektubu dağıtıldı. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sürüyor.