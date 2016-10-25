Fenerbahçe tek golle güldü

Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Konyaspor'u tek golle mağlup ederek 3 puana ulaştı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe maçın 35. dakikasında Emenike'nin ayağından bulduğu penaltı golüyle öne geçti.
Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda da gol olmayınca 3 puan Fenerbahçe'nin oldu.
Sarı-lacivertliler bu skorla puanını 12'ye yükseltti ve puan tabelasında 5 sıra birden atlayarak 10. sıradan 5'inci sıraya yükseldi.
Konyaspor ise 10 puanda kaldı.