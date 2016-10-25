T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe tek golle güldü

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Konyaspor'u Emenike'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti

25 Ekim 2016 00:55

Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Konyaspor'u tek golle mağlup ederek 3 puana ulaştı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe maçın 35. dakikasında Emenike'nin ayağından bulduğu penaltı golüyle öne geçti.

Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 

İkinci yarıda da gol olmayınca 3 puan Fenerbahçe'nin oldu. 

Sarı-lacivertliler bu skorla puanını 12'ye yükseltti ve puan tabelasında 5 sıra birden atlayarak 10. sıradan 5'inci sıraya yükseldi.

Konyaspor ise 10 puanda kaldı.

ETİKETLER

konyafenerbahçemaçsonuç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24