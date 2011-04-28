-FENERBAHÇE TEK ANTRENMAN YAPTI İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 1 Mayıs Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen 1,5 saatlik antrenmanda sarı-lacivertliler, pas organizasyonları ve yarı sahada çift kale maç yaptı. Niang ve Dia, bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı çalışırken, sakatlıkları geçen Bilica ve Özer takıma katıldı. -NİANG'DAN MÜJDELİ HABER- Sakatlığı nedeniyle geçen haftadan bu yana tedavi olan ve takımdan ayrı çalışmalar yapan Niang'ın hafta sonu oynama ihtimali belirdi. Kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'ın, sağ dizinde kemik ödemi ve yan bağlarında zorlanma bulunan Senegalli futbolcunun tedavisinde gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu ifade ettiği kaydedildi. Bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı koşu yapan, kısa bir süre de topla oynayan Niang'ın yarın takımla çalışmalara katılması bekleniyor. Yarın ve 30 Nisan Cumartesi günkü çalışmalarda sorun yaşamaması durumunda, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararına göre Niang'ın maçta forma giyip giymeyeceği belli olacak. -DİA TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI- Bu arada, tedavisi süren Dia da bireysel futbolcu antrenörü Arslan eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı. Aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle dünkü antrenmana katılmayan Bilica ve kasığındaki sertleşme nedeniyle dün takımdan ayrı çalışan Özer bugün takım antrenmanında yer aldılar. Öte yandan, Samandıra'da akşam antrenmanlarında ışığın yetersizliği nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman'ın talimatı doğrultusunda yapılan yeni ışıklandırma sistemi faaliyete geçti. Sarı-lacivertli ekibin antrenmanını Maltepe Coşkun Koleji ve Üsküdar Fatih İlköğretim Okulu öğrencileri de izledi. Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıkların yarın akşam basına kapalı antrenmanla sürdürecek.