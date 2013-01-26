Fenerbahçe taşınıyor!

Fenerbahçe Yönetimi, Avrupa’da bile benzeri bulunmayan yeni bir tesis hamlesine hazırlanıyor. Çevre dostu yeni tesislerde tüm şubelerin her ihtiyacı karşılanacak.

Fenerbahçe tek çatı altında toplanıyor. Samandıra’da, A takım, Dereağzı’nda alt yapı ve diğer branşlar ile çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler yeni bir tesis inşa ederek tüm branşları aynı çatı altına toplamayı planlıyor.

Sarı lacivertli yönetim, bu proje için çalışmalara çoktan başladı. Yeni tesislerin Kurtköy’de yapılma ihtimali çok yüksek. Başka yerlerde de arazi bakan Fenerbahçe yönetimi, kesin kararı verdikten sonra çalışmalara başlayacak.

Yeni tesislerde A takım, futbol altyapı, basketbol, voleybol üst ve alt yapılarının yanı sıra atletizm ve diğer amatör şubeleri de tek çatı altında toplanacak. Sarı lacivertliler bu proje ile Türkiye’de ve Avrupa’da bir ilke imza atarak çok amaçlı bir spor kompleksi kuracaklar.

Yeni tesislerde en az 10 adet çim saha, tartan pist, en az 2 basketbol ve voleybol salonu, restaurantlar ve bir otel bulunacak.

Arazinin yerinin netleşmesinin ardından devasa bir “Fenerbahçe Dünyası” inşa edilecek. Tesislerin inşasında çevre dostu duyarlılığı ön planda olacak ve doğaya zarar verilmeyecek. Yeni tesislerle özellikle futbol şubesi alt yapı ve üst yapı olarak birleşecek ve böylece Fenerbahçeliler yepyeni bir düzene kavuşacak. Bu proje için tek tek her branşın yönetimi ile görüşen sarı lacivertli yöneticiler, her şubeye istek ve ihtiyaçlarını sorup öğrendi.

Fenerbahçe Kulübü, taşınmanın ardından Dereağzı ve Samandıra Tesislerinin de atıl kalmaması için yeni projeler üretmeye hazırlanıyor. Özellikle çok merkezi bir yerde bulunan Dereağzı tesisleri için projeler hazırlayacak olan sarı lacivertliler, Kenan Evren Lisesi’nin arazisini de Mayıs ayında teslim alarak alışveriş merkezi ve otel inşaatına başlayacaklar.