Fenerbahçe, tarihinin en kötü ilk yarı performanslarından birini geride bıraktı

Süper Lig'de ilk yarı sona ererken Fenerbahçe, 3 puanlı sistemin en kötü 5. performansını sergiledi.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre devreyi lider Trabzonspor’un 14 puan gerisinde 32 puanla 4. sırada bitiren sarı-lacivertliler, 35 sezondur 3 puanlı sistemle oynanan ligde en kötü 5. ilk yarı performansını sergiledi.

Bu sezon 20 takımlı oynanan ligde çıktığı 19 maçta sarı-lacivertliler, 1.68 puan ortalaması yakaladı. Ligde 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana Fenerbahçe’nin daha kötü ilk yarı performansları 1987-1988, 1990-1991, 2012-2013 ve 2018-2019 sezonlarında oldu.

Fenerbahçe tarihinin en kötü ilk yarı sezonu 2018-2019’da yaşandı. Sarı-lacivertliler Başkan Ali Koç’un ilk döneminde 0.94 puan ortalamasıyla ilk yarıyı 17. sırada küme düşme hattının içinde tamamlamıştı.