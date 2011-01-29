-''FENERBAHÇE TARİHİNE LEKE SÜRMEDİK'' İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, mevcut yönetim kurulunun kulüp tarihine bir leke sürmediğini ifade etti. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda üyelerden Zafer Uzunoğlu'nun özellikle futbol takımının durumuyla ilgili yaptığı eleştiriler üzerine, başkan Aziz Yıldırım oturduğu yönetim kurulu masasından konuşarak yanıt verdi. Kongre ve yüksek divan kurulu üyesi Uzunoğlu, konuşmasında öncelikle statta görev yapan güvenlik elemanlarının yetersiz olduğu üzerinde durup, daha sonra futbol takımına eleştiriler yöneltti. Salona, ''Oynadığımız futboldan ne kadar memnunsunuz?'' şeklinde bir soru yönelten Uzunoğlu, yönetim kuruluna dönüp, ''Bizler üye olarak aidatımızı ödüyoruz, televizyonumuzu izliyoruz, birçok şeyi yapıyoruz. Katkı ise maksimumu yapıyoruz. Ama o zaman biz maksimumu da istiyoruz. Bize bu maksimumu verin artık, rica ediyorum artık sizden'' dedi. Brezilyalı teknik direktör Zico döneminden sonra düşüşe geçildiğini savunan Uzunoğlu, ''İş Londra'da Chelsea maçında bitmiştir. Ondan sonra takım devamlı kaybetmiştir. O günden bu yana başaşağıya gitmekteyiz. Rica ediyorum şu takımı toparlayın, huzurlu bir şekilde maç seyredelim. Verdiğimiz emeklerin karşılığını alalım biraz. Başkanımız 3 sene şampiyon olacağız demişti, maalesef onu da göremiyoruz, İnşallah onu da çözersiniz Sayın Başkan'' ifadesini kullandı. -''TARİHE KARA LEKE SÜRMEDİK''- Bu ifadeleri üzerine oturduğu yönetim kurulu masasından araya girerek Uzunoğlu'na yanıt veren Aziz Yıldırım, geçen sezon son maçta Trabzonspor karşısında şampiyonluğu yitirmelerini hatırlatarak, ''Futbol takımı son maçta burada kaybetti. Aziz Yıldırım söz verdi ama son maçta kaybedeceğimizi bilerek söz vermedi. 15 gol pozisyonumuz vardı, nereden bileyim kaybedeceğimizi. Ben senden daha çok üzülüyorum'' dedi. Futbolda iki kez son maçta şampiyonluğu yitirdiklerine işaret eden Yıldırım, ''Bir öneriniz varsa onu da söyleyin. Kız baskette, erkek baskette takımı buralara getirdik. Bunları da korkmadan söyleyelim o zaman. İki defa son maçta şampiyonluğu kaçırdık. Ama hiçbir zaman Fenerbahçe tarihine leke sürmedik. Bu yönetim Fenerbahçe tarihine leke sürmedi'' diye konuştu. 52 bin seyirci kapasiteli statları olduğunu hatırlatarak, Galatasaray maçında 48 bin, Beşiktaş maçında ise 42 bin taraftar geldiğini bildiren Yıldırım, şöyle devam etti: ''Diğer maçlarda 20-25 bin kişiye oynuyoruz. Bütçe gelirleri ortada. Sizin verdiğiniz aidatları bizler de veriyoruz. Kulübün bütçesi 250 milyon dolarlara gelmiş, aidatları toplasan 30 milyon dolar eder, aidatlarla bu işler dönmüyor.'' Uzunoğlu'nun, özel güvenlik birimleriyle ilgili şikayetleriyle ilgili olarak da yetersizliklerine kendisinin de katıldığını, devlet istediği için statlarda özel güvenlik elemanları konuşlandırıldığını anlatan başkan Yıldırım, ''Bundan daha kötü gidecektir. Hiçbir özel güvenlik şirketi maçlarda ihtiyaç olan elemanı sağlayamaz. Bu kadar elemanı karşılayamaz. Para verip kahveden adam topluyorlar, yapacak bir şey yok. Benim başıma gelen bir olay da, bir maçta taraftarın birini kapıdan dışarı çıkarmaya çalışırken ayağım kaydı, yere düşmek üzereydim, bir tane özel güvenlik bana dahi yardım etmedi'' dedi. Uzunoğlu, eleştirilerine yönetim kurulu masasından yanıt veren Aziz Yıldırım'ın ifadelerinin ardından konuşmasını bitirip kürsüden indi. Öte yandan, yaptığı konuşmada başkan Yıldırım'a destek veren üye Eli Niyego, ''Aziz Yıldırım Fenerbahçe'den 3 şey kazanmıştır. Şeker hastalığı, kalp hastalığı ve ailesinden boşanmıştır'' diye konuştu.