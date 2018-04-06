'Fenerbahçe Tarihi' kitabının basın lansmanı yapıldı

Ali DANAŞ/İSTANBUL,(DHA)

\'Fenerbahçe Tarihi\' kitabının basın lansmanı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri\'nde gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına sarı lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyesi Salih Ozan Balaban, divan kurulu başkanı Vefa Küçük, takımın eski futbolcuları Tuncay Şanlı, Kemalettin Şentürk, Müjdat Yetkiner, Saffet Akbaş, Ogün Altıparmak, Oğuz Çetin ve çok sayıda davetli katıldı.

MOSTUROĞLU: \"3 TEMMUZ\'UN BİZİM İÇİN SEMBOLİK BİR ANLAMI VAR\"

Lansmanda kürsüye çıkarak konuşma yapan asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu, \"111 yıllık tarihimizi bilinmeyen yönleriyle ele alan, bazıları hiç yayınlanmamış fotoğraflardan oluşan bir eser. 3 Temmuz\'un bizim için sembolik bir anlamı var. Tarihimizde unutulmaması gereken ve okundukça hatırlanması gereken önemli bir hadise. Bu kitapta yer almasını özellikle istedik\" dedi.

\"1959 YILINDAN ÖNCEKİ ŞAMPİYONLUKLARIN SAYILMASI İÇİN SONUNA KADAR ÇALIŞACAĞIZ\"

Şekip Mosturoğlu, 1959 yılından önceki şampiyonlukların da Türkiye şampiyonluğu olarak kabul edilmesi ile ilgili çalışmaları sonuna kadar götüreceklerini dile getirerek, \"Bu şampiyonlukların verisel, tarihsel bilgileri bu kitapta yer alıyor. Kendi tarihini bilmeyenlerin de bu kitaptan okuyarak 28 şampiyonluk iddiamıza destek vereceklerini düşünüyorum. Bu boş bir tartışma veya gündem değiştirme tartışması değil. 1959 yılından önce elde edilmiş şampiyonlukların Türkiye şampiyonluğu olarak taçlanmasına yönelik bir çalışma. Bu çalışmayı başarıya ulaşana kadar kovalayacağız\" diye konuştu.

Kitabın yazarı gazeteci Altan Tanrıkulu ise şöyle konuştu:

\"Fenerbahçe Tarihi kitabını hazırlamak kolay bir iş değil. Eleştiriler olabilir, hepsine saygı gösteriyorum. Hep beraber Fenerbahçe\'nin altın çağını yaşayacağız. Başkan Aziz Yıldırım\'a, Şekip Mosturoğlu\'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel öncelik önce vatan, sonra Fenerbahçe.\"

Konuşmaların ardından Tanrıkulu, kitabın VIP baskısını Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım\'a hediye etti. Fenerbahçe Tarihi kitabının Ülker Stadı\'nda bulunan Fenerium mağazasında satışa çıktığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Detaylar ve kürsü konuşmaları

- Altan Tanrıkulu\'nun Aziz Yıldırım\'a kitap hediye etmesi

- Toplu fotoğraf çekimi

- Genel detaylar