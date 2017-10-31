Fenerbahçe taraftarlarından yönetime ve Kocaman'a tepki

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe\'nin, Süper Lig 10\'uncu hafta mücadelesinde evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı mücadelenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar yönetime ve teknik direktör Aykut Kocaman\'a tepki gösterdi.

Maç içerisinde oyuncu değişiklikleri sırasında Aykut Kocaman\'ın tercihlerini birçok kes protesto eden taraftarlar, maçın ardından Ülker Stadyumu\'ndan ayrılırken de tepkilerini dile getirdiler. Aziz Yıldırım\'a ve Aykut Kocaman\'a seslenen bir grup taraftar, \"Yeter artık, istifa edin\" şeklinde tepki gösterdi. Daha sonra Fenerbahçeli taraftarlar, olaysız bir şekilde stattan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taraftarların tepkisi