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Spor

FENERBAHÇE TARAFTARLARI STATTAN AYRILDI İSTANBUL (A.A) 

22 Temmuz 2011 02:47

-FENERBAHÇE TARAFTARLARI STATTAN AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - Fenerbahçe ile Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları arasında FB Şükrü Saracaoğlu Stadı'nda yapılan hazırlık maçı yarıda kalmasının ardından bir süre sonra stat boşaltıldı. İki ekip arasındaki hazırlık mücadelesinden çok, taraftarlarının medya mensuplarına tepkileri ve sahaya girerek maçı durdurmaları karşılaşmaya damgasını vurdu. Karşılaşmayı yöneten hakemlerin soyunma odasına gitmesiyle, 0-0 eşitlikle süren mücadele 67. dakikada yarıda kaldı. Sahaya giren taraftarlar uzun bir süre yapılan anonslara uymadı. Stat görevlilerinin de uyarılarıyla, saha içindeki taraftarlar bir süre sonra tribünlere döndü. Daha sonra da taraftarlar stattan ayrıldı. 

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