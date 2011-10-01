-Fenerbahçe taraftarının tamamıyla buluştu İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yaptığı maçta, Kadıköy'de bu sezon ilk kez taraftarının tamamıyla buluştu. Cezası nedeniyle sahasındaki ilk maçı seyircisiz, ikinci maçı da sadece kadınlar ile 12 yaş ve altı çocuklar önünde oynayan sarı-lacivertliler, cezalı maçlarını tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bu sezon ilk kez tüm taraftarlarının önünde mücadele etti. Bundan önce ligden son olarak 15 Mayıs 2011'de Ankaragücü maçında bütün taraftarlarının destek verdiği sarı-lacivertliler, 138 gün sonra aynı şekilde bir lig maçına çıktı. Manisaspor maçında kadınların ve çocukların 46 bir kişiyle destek verdiği sarı-lacivertli ekibe, cezalı maçların ardından Kadıköy'de çıktığı ilk maçta taraftarı önemli bir destek vererek, tribünleri doldurdu. -Aykut Kocaman kadroda sürpriz değişiklikler yaptı- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında takımının 11 kurgusunda değişiklikler yaptı. Sakatlığının ardından bu sezon ilk kez bir maçta yer ala Gökhan Gönül, her zaman görev yaptığı savunmanın sağı yerine orta alanın sağında şans buldu. Sarı-lacivertli ekibin savunmasının sağında ise Orhan Şam görev aldı. Ligin ilk 4 maçında 11 kişilik kadrolarda şans bulan Brezilyalı savunma oyuncusu Bilica, İstabul Büyükşehir Belediyespor mücadelesinde yedekler arasında yer aldı. Kocaman, Bilica'nın yerine savunmanın ortasında Yobo'nun yanında Bekir'e şans verdi. Orta alanda Cristian'ın yanında yine sakatlığının ardından takıma dönen futbolculardan Mehmet Topuz görev aldı. Bu sezonun ilk iki maçında orta alanın sağında görev yapan Mehmet, bu akşam orta alanda mücadele verdi. -Stoch 11'de- Ligin ilk 4 maçında sahaya yedek çıkan Stoch, bu akşamki mücadelede 11 kişilik kadroda sahaya çıktı. Fenerbahçe'in 18 kişilik maç kadrosunda sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Emre Belözoğlu, Serdar Kesimal, Uğur Boral, kaleci Serkan Kırıntılı yer almazken, sakatlığı geçtikten sonra takımla çalışmalara başlayan Selçuk Şahin de kadroya giremedi. -Kadınlar ve 16 yaş altı çocuklar tribündeki yerini aldı- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kadınlar ve 16 yaş altı çocukların Spor Toto Süper Lig'deki maçlara ücretsiz olarak girme projesi maçta uygulandı. Uygulama doğrultusunda kadınlar ve 16 yaş altı çocuklar Fenerium üst tribüne ücretsiz olarak girip mücadeleyi izleme şansı buldular. Futbol federasyonunun yaptığı açıklamada Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda proje doğrultusunda Fenerium üst tribünde 531 kişilik yer ayrıldığı bildirilmişti. Fenerbahçeli futbolcular, seremoninin ardından kendilerine yakın Fenerium tribününe doğru gelerek kadınlara çiçek verdiler. -Fenercell tribününde de kadınlar var- Bu arada Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, Fenercell'in kampanyası doğrultusunda bugün stattaki Fenercell tribününe sadece kadın aboneleri davet ettiklerini bildirdi. Bu tribünde de kadın taraftarlar maçı izledi. Maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın yaşadığı sıkıntılara rağmen lige iyi bir başlangıç yaptığını anlatan Koç, kendileri için önemli olanın, yaşanan süreçle ilgili onur mücadelesi olduğunu vurgulayarak, ''Biz asıl bu mücadeleden galip ayrılmak istiyoruz. İnşallah bu mücadelede de hem taraftarlarımızın gücüyle hem de sportif başarılarla daha da kuvvetlenerek çıkacağımızı ümit ediyorum'' dedi. -Abdullah Avcı 2. kez ''Dalya'' dedi- İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile yaptıkları maçta takımının başında 200'üncü resmi maçına çıktı. 2006-2007 sezonunda başına geçtiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u bir sezonda 1. Lig'den Süper Lig'e çıkartan Avcı, turuncu-lacivertli takımda bugüne kadar toplamda 200 resmi maçta görev yaptı. -Notlar- -Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bu sezon diğer maçlarda olduğu gibi yine kale arkası tribün çatı sistemlerinde, şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın büyük boyutlu fotoğrafları asılı bulundu. -İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u karşılaşmada çok az sayıda taraftarı destekledi. -Bu arada, karşılaşma öncesi tribünlerde renkli görüntüler yaşandı. Yanında bir ebeveyni ile yer alan çocuğun üzerindeki Beşiktaş forması dikkat çekti. -Maç öncesi skor ekranında FBTV'nin yayını yapılırken, yayında Aziz Yıldırım görüntüleri yer aldı. Tribünler başkan Yıldırım'ı alkışladılar. Tribünler ayrıca ''Aziz Yıldırım'' şeklinde tempo da tuttular.