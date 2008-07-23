Fenerbahçe taraftarının huzurunda

Tempo24- Yeni sezon hazırlıkları Avusturya’da sürdürdükten sonra pazar akşamı yurda dönen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü ve yeni transferiyle bu gece ilk kez seyircisinin önüne çıkıyor. Sarı-Lacivertli ekip, Avusturya’da oynadığı üç maçta da berabere kalmış ve rakip ağları iki kez havalandırabilmişti.

Bu geceki rakip ise futbolseverlerin, özellikle teknik direktörü Mircea Lucescu dolayısıyla yakından tanıdıkları Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk. Maç vesilesiyle daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe’yi çalıştıran Rumen teknik adam, Türk futbol kamuoyuyla bir anlamda hasret giderecek. Saat 21.00’de başlayacak maçın biletleri 33 ile 240 YTL arasında değişiyor. Ukrayna ekibi, en son 16 Temmuz’da oynadığı maçta ezeli rakibi Dinamo Kiev’i penaltı atışlarıyla malum ederek kupa şampiyonu olmuştu. Bu geceki maç D-Smart’tan naklen yayımlanacak.



Sarı-Lacivertliler, Shakhtar maçının hazırlıklarını dün yaptığı iki idmanla gerçekleştirdi. Teknik direktör Luis Aragones yönetiminde, Samandıra Tesisleri’nde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olan sabah antrenmanı bir saat sürdü. Sağlık kontrolünden geçen oyunculardan Kazım, antrenmana 20 dakika geç katılırken, Lugano ise çalışmada yer almadı.

Sakatlığı bulunan futbolcular Deivid, Vederson ve Tümer de sabah antrenmanına katılmazken Sarı-Lacivertli oyuncular akşam idmanından önce Samandıra Tesisleri’nde Vederson’a sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Emre Belözoğlu da dün akşam yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.