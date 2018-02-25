Fenerbahçe taraftarının derbi yolculuğu başladı

Sarı-lacivertlileri taraftarlar birbirlerini, \"Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz\" şeklinde uyardı

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Arena\'ya gidiyor.

Saat 14.00\'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramalarının yapılmasının ardından Fenerbahçe Kulübü\'nün organize ettiği 15 otobüsle Vodafone Park Stadyumu\'na doğru yola çıktı.

Bu arada Sarı-lacivertlileri taraftarların yolculuk öncesi birbirlerine, \"Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz\" şeklinde uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftarların yolculuk öncesi toplanması

- Güvenlik güçlerinin önlemleri

- Taraftarların bilet kontrolünün ardından otobüslere binişi

- Taraftarların otobüs içinde birbirlerini uyarması

- Genel detaylar

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