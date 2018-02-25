Fenerbahçe taraftarının derbi yolculuğu başladı

Sarı-lacivertlileri taraftarlar birbirlerini, \"Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz\" şeklinde uyardı
Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Arena\'ya gidiyor.
Saat 14.00\'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramalarının yapılmasının ardından Fenerbahçe Kulübü\'nün organize ettiği 15 otobüsle Vodafone Park Stadyumu\'na doğru yola çıktı.
Bu arada Sarı-lacivertlileri taraftarların yolculuk öncesi birbirlerine, \"Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz\" şeklinde uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarların yolculuk öncesi toplanması
- Güvenlik güçlerinin önlemleri
- Taraftarların bilet kontrolünün ardından otobüslere binişi
- Taraftarların otobüs içinde birbirlerini uyarması
- Genel detaylar
FOTOĞRAFLI