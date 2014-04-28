Fenerbahçe taraftarından Trabzon ve Galatasaray'a göndermeli şarkı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı ve spor toto süper lig'de 2013-14 sezonu şampiyonu oldu. Maçın ardından futbolcular ve stadyumdaki taraftarlar büyük bir coşku yaşadı.

Yaşanan büyük coşku ile birlikte stadyumdan şampiyonluk şarkıları yükselirken, şarkının sözleri ise Trabzonspor ve Galatasaraylılara göndermeler içeriyor.

İşte o şarkının sözleri;

Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı baba evde mi?

Balıkları döndermişim. Hacıyı çarşıya göndermişim…

Anahtarlar pencerede

Balık da pişer tencerede

Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Köpeklerin nerede?

Köpekleri bağlamışım. Önüne de ekmek doğramışım.

Anahtarlar pencerede

Balık da pişer tencerede

Şampiyonluk coşkusu 9 yıl aradan sonra Kadıköy’de

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 0-0lık beraberlikle Kadıköy'de 9 yıl sonra şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 2004-2005 sezonunun 33. haftasında Galatasaray karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle, bitime bir maç kala şampiyonluğu garantileyen sarı-lacivetliler, daha sonraki iki şampiyonluğu dış sahalardaki maçlarda elde etti.

2006-2007 sezonunda cezası nedeniyle Trabzonspor ile İzmir'de yaptığı maçta bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen "Sarı Kanaryalar", 2010-2011 sezonunda ise Sivas'ta şampiyon olmuştu.