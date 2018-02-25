Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta

Yaklaşık 2000 taraftar tribüne giriş yaptı
Serhan TÜRK - Mustafa AKIN, İSTANBUL / DHA
Fenerbahçeli taraftarlar Vodafone Park Stadyumu\'na ulaştı.
15 otobüs ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı\'nın önünden 15.00\'te hareket eden taraftarlar 1 saatlik yolculuğun ardından 16.00\'da Beşiktaş derbisinin oynanacağı stada ulaştı.
Sarı-lacivertli taraftarlar güvenlik tedbirleri altında tünelden stada getirilerek kontrollü bir şekilde stada alındı.
Bu arada birbirlerini uyaran Fenerbahçeli taraftarlar otobüslerde cam kırmayıp, maddi zarar oluşturmadılar.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarların otobüs içindeki görüntüleri, yolculuk anları
- Taraftarların stada ulaşmaları
- Tezahüratlar, güvenlik tedbirleri, detaylar
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