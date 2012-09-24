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Spor

Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor'u uyutmadı

Bir grup Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe-Trabzonspor maçından önce saat gece 04:00 civarında bordo mavili ekibin kaldığı Point Otel önünde tezahürat yaptı

24 Eylül 2012 13:48

Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'de oynanacak olan Trabzonspor maçı öncesinde bordo mavili takımın kaldığı otele gelerek tezahüratlarda bulundu.

Bir grup Fenerbahçe taraftarı Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçından önce saat gece 04:00 civarında bordo mavili ekibin kaldığı Point Otel'e geldi.

Az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı meşale yakıp tezahüratlarda bulundu.

Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe lehinde tezahüratlar yaptıktan sonra olay çıkarmadan dağıldı.


Trabzonspor taraftarı da yapmıştı!


Geçen sezon Avni Aker Stadı'nda oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde de aynı eylemi bordo mavili taraftarlar gerçekleştirmişti.

Sarı Lacivertli takımın kaldığı otele teknelerle yaklaşan Trabzonsporlu taraftarlar gürültü yaparak Fenerbahçe futbolcuları uyutmamaya çalışmıştı.

Fenerbahçeli futbolcu Selçuk Şahin de bu olayı twitter hesabından "Saat 1 ve Trabzon taraftarı deniz tarafından otele teknelerle yaklaşarak gürültü yapmaya çalışıyor. Sanırım dertleri bizi uyutmamak. Bilmiyorlar ki biz sabaha kadar uyumasak da, yarın çıkıp bu formayı sonuna kadar terleteceğiz" ifadeleriyle özetlemişti.

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