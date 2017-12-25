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Spor

Fenerbahçe taraftar grubu lideri Mehmet Altunkaynak son yolculuğuna uğurlandı

Altunkaynak, Güngören Kuyulu Camisi'ne defnedildi

25 Aralık 2017 17:58

Güngören'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin taraftar grubu liderlerinden Mehmet Altunkaynak, toprağa verildi.

Altunkaynak'ın, üzerinde Fenerbahçe atkısı bulunan tabutu, Güngören Kuyulu Camisi'ne getirildi. Burada taziyeleri, Altunkaynak'ın ağabey'i Hakan Altunkaynak, kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Altunkaynak'ın cenazesi, Habibler Yayla Mezarlığı'nda defnedildi.

Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerindeki kahvehanede, 23 Aralık'ta Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı izleyen Altunkaynak, dışarı çıktığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Vücuduna çok sayıda mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Altunkaynak, kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

 

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