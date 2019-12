Fenerbahçe tarafarı Metris'e akın etti...

T24

TEŞEKKÜR VE UYARI



'YASALARA SAYGILI OLUN'



Fenerbahçeli taraftarlar saat 14.30’da Şükrü Saraçoğlu Stadının yanındaki eski salı pazarı meydanında toplandılar. Fenerbahçe forması giyen taraftarlardan bazıları da yüzlerine Aziz Yıldırım maskesi taktı. Taraftarlar tarafından oluşturulan otomobil konvoyuna çok sayıda çocuk ve kadının da katıldığı gözlendi.Yaklaşık 200 otomobil ve motosikletlerden oluşan konvoy, saat 15.00’de hareket ederek önce Bağdat Caddesinde kısa bir tur attı, ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü geçerek Metris Cezaevine gitti. Konvoyun Fatih sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçişi sırasında bir grup taraftar otomobillerinden inerek Aziz Yıldırım lehine sloganlar attı. Grup daha sonra, polisin uyarısıyla yoluna devam etti.Aziz Yıldırım'dan da bir teşekkür mesajı geldi:''Büyük Fenerbahçe taraftarının desteğini her an yanımızda hissetmek bizlere güç veren yegane değerdir. Şahsım adına da şunu belirtmek isterim ki; bu zor günümüzde bizlere verilen bu desteği asla ama asla unutmayacağım.Büyük Fenerbahçe taraftarı da şunu da bilsin ki; bu büyük sevdamızda en ufak bir leke dahi yoktur. Bizlere desteğini ve yaşananlara tepkisini hukuk kuralları çerçevesinde gösteren tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz.Ancak bir kez daha önemle hatırlatmak isterim ki; hukuk ve demokratik haklar çerçevesi dışında yapılacak eylemler, hem hukuki sürece, hem bizlere, hem de camiamıza zarar verecektir. Taraftarlarımızı bu noktada özellikle dikkatli olmaya davet ediyor ve yasalara saygılı olmaları konusunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.Desteğinizi her an yanımızda hissediyoruz. Bugün buraya gelen gelemeyen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi (Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe).''