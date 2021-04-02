Fenerbahçe, Szalai için 25 milyon Euro istiyor

Fenerbahçe, bu sezon en çok verim aldığı transferlerden olan Atilla Szalai'nin bonservisini belirledi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Szalai, hem sarı-lacivertli formayla hem de Macaristan Milli Takımı'nda sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çekti. Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa Şampiyonası sonrası yüksek bedelle satmayı planladığı 23 yaşındaki stoperin bonservisini 25 milyon Euro olarak belirledi.

Macar medyasında çıkan haberlere göre Szalai'nin en ciddi talibi, İngiltere Premier Lig temsilcisi Leicester City.