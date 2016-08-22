Fenerbahçe Süper Lig'e Başakşehir kâbusuyla başladı: 1 - 0

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Başakşehir mücadeleyi Marcio Mossoro’nun 3. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Sarı lacivertliler, Başakşehir karşısında son 9 maçın 8'ini kaybetmiş oldu.

Mücadelede Başakşehir'den 54. dakika Emre Belözoğlu ile, 71. dakikada Fenerbahçe'den Mehmet Topal kırmızı kart gördü.

İki takım mücadeleye şu 11’lerle çıktı:

Başakşehir: Volkan, Uğur, Yalçın, Epureanu, Eren, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Cikalleshi

Yedekler: Ufuk, Ferhat, Hakan, Holmen, Dieng, Cenk Ahmet, Mustafa Pektemek

Fenerbahçe: Volkan, Van der Wiel, Skrtel, Neudstadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Salih, Ozan, Volkan, Alper, Emenike

Yedekler: Fabiano, Kjaer, Şener, Stoch, Aatif, Fernandao, Van Persie