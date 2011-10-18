-Fenerbahçe Süper Lig'de tutulmuyor İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon elde ettiği şampiyonluktan sonra 2011-2012 sezonuna da başarılı bir giriş yapan Fenerbahçe, adeta yenilgiyi unuttu. Mersin İdmanyurdu karşısında deplasmanda 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de son 24 maçını yenilgi almadan geride bıraktı. Ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 16. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne karşı (2-1) alan sarı-lacivertli ekip, 12 Aralık 2010'daki mağlubiyetin ardından, çıktığı 24 lig maçında 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Geçen sezon ligin 17. haftasındaki Sivasspor mücadelesinde 1-0 kazanarak yenilmezlik serisine başlayan Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunu 18 maçta 17 galibiyet 1 beraberlikle geride bırakıp, bu sezonun ilk 6 haftasını ise 5 galibiyet 1 beraberlikle tamamladı. Bu süreçte rakip filelere 57 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 18 gol gördü. -Deplasman rekoru tazelendi Öte yandan Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu galibiyetiyle deplasmanda üst üste kazanma rekorunu da 12 maça yükseltti. Rakip sahalarda yaptığı son 12 maçı kazanarak deplasmanda üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduran sarı-lacivertliler, Mersin İdmanyurdu karşısında aldığı 3 puanla, 11 maçlık seriyi 12 maça taşıdı. Fenerbahçe, ligde son deplasman mağlubiyetini geçen sezon 16. haftada Ankaragücü'ne karşı almıştı.