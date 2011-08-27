-Fenerbahçe Süper Lig'de kaldı İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübünün 2011-2012 sezonunda Bank Asya 1. Lig'de oynatılması talebiyle ilgili olarak, ''TFF Yönetim Kurulu, 15 Ağustos tarihinde aldığı karardan ayrılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı sonucuna varmıştır. Dolayısıyla 25 Ağustos'ta fikstür çekimi yapılan Spor Toto Süper Lig ile 24 Ağustos'ta fikstürü belirlenen Bank Asya 1. Lig, ilan edildiği tarih olan 10 Eylül'de başlayacak ve müsabakalar çekilen fikstürler çerçevesinde oynanacaktır'' açıklamasını yaptı.