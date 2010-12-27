-FENERBAHÇE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK İSTANBUL (A.A) - 27.12.2010 - Fenerbahçe Kulübü, 17 Yaş Altı Akademi Ligi'ndeki Galatasaray-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle gözaltına alınan iki kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, karşılaşmada futbolcularımızın darp edilmesi olayına karıştıkları gerekçesi ile gözaltına alınan Yiğit Ağababa ve Cihan Bektaş Küçükelmas hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Kulübümüz yetkilileri ve avukatları, konuyu emniyet yetkilileri ile anbean takip etmeyi sürdürüyorlar. Emniyetin konu ile ilgili diğer şahıslara yönelik operasyonları da sürüyor'' denildi.