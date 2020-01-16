Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli istifa etti

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, görevinden istifa etti.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli, bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü olarak transferlerde en yetkili isimlerden biri olan Damien Comolli, Simon Falette transferinin açıklanmasının ardından camiada oluşan tepkilere, sosyal medya hesabından yanıt vermiş, Başkan Ali Koç da bu durumu tasvip etmediğini dile getirmişti.

Fenerbahçe'de 12 Haziran 2018'de göreve başlayan Damien Comolli, Arsenal, Saint Etienne, Tottenham ve Liverpool gibi kulüplerde görev almıştı.