Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Benfica eşleşmesini değerlendirdi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile eşleşilmesi hakkında açıklamada bulundu. Comolli Benfica'nın güçlü bir ekip olduğunu söyleyen Comolli deplasmanda gol atmanın çok önemli olduğunu belirtti. Comolli, ''Benfica’ya gol atmamız gerekiyor, bu bizim için çok önemli'' diye konuştu.

Fenerbahçe Sportif Direktör Damien Comolli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Benfica çok büyük başarılar kazanmış bir kulüp. Geçen sezon şampiyonluğu son haftalarda Porto’ya verdiler.''

''Fenerbahçe şu an hazırlıklarını sürdürüyor. İyi bir hava yakaladık. Güç kazanmaya çalışıyoruz. Çok güçlü bir takıma karşı zor bir maça çıkacağız. Kendi taraftarımız önünde oynayacağız maça avantajlı bir skorla çıkmalıyız.''

''Benfica’ya gol atmamız gerekiyor, bu bizim için çok önemli. Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda gol atmak çok önemlidir. Fenerbahçe, Feyenoord maçında da atak oynadı."