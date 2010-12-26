-FENERBAHÇE: SPORCULARIMIZA SALDIRDILAR İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - Fenerbahçe Kulübü, futbolda Galatasaray ile Fenerbahçe 17 yaş altı takımları arasında yapılan Akademi Ligi'ndeki maçta yaşanan olaylar nedeniyle bildiri yayınladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden ''Saldırganları kınıyoruz'' başlığıyla yapılan açıklamada, 17 Yaş Altı Akademi Liginde Galatasaray ile Fenerbahçe arasın Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşmasında son derece üzücü olaylar yaşandığına vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi: ''Karşılaşmanın 1-1 sona eren ilk yarısı sonunda bazı kendini bilmez ve taraftar demeye dilimizin varmadığı kişiler sahaya inerek, sporcularımıza saldırmışlardır. Bakırköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan futbolcularımızdan birinin burnunun kırılmış olduğu, diğerlerinin de çeşitli yerlerinden yaralanmış ve darp edilmiş oldukları görülmüştür. Sporcularımızın tedavileri hastanede devam etmektedir. Tüm sporcularımıza 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Bu arada kulübümüz avukatları ve yetkilileri ile derhal olaya müdahale etmiştir. Çocuklarımızın spor yaptığı bir alanda dahi çirkin yüzlerini gösteren bu kişileri şiddetle kınıyoruz.'' Fenerbahçe Spor Kulübü olarak söz konusu olaya karışan tüm şahısların yakalanması ve cezalandırılması adına gerekli girişimlerin yapıldığı ve yapılacağı belirtilen açıklamada daha sonra şöyle denildi: ''Kulübümüz bu çirkin olaya karışanların cezalandırılması adına gerek hukuki gerekse Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde her türlü girişimde bulunacaktır. Bu spor canavarlarının cezasız kalmaması adına konunun sürekli takipçisi olacağız. Kamuoyunun da bu kişilerin saklanmaması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları adına konuya hassasiyet göstereceğine eminiz. Galatasaray Kulübü yönetimi de olay anından itibaren söz konusu şahısların yakalanması adına gerek kulübümüz, gerekse emniyet güçleri ile sürekli temas halindedir ve çalışmalar yürütmektedir.''