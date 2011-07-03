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Spor

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNDE ARAMA İSTANBUL (A.A)

03 Temmuz 2011 13:19

-FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNDE ARAMA  İSTANBUL (A.A) - 03.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonlar çerçevesinde, Fenerbahçe Spor Kulübünün Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki binasında da arama yapılıyor. Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, futbolda şike iddialarına ilişkin İstanbul'da başlatılan operasyon çerçevesinde, sabah saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübünün Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki başkanlık binasına gitti. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin, stadın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Demir kapılar kilitlenirken, kulüp binasında da arama çalışmaları sürüyor.

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