Fenerbahçe sponsorunu taraftarla buldu

Fenerbahçe’nin piyasaya sürdüğü 103 bin formanın 101 bini bir ay olmadan tükendi. Sadece önceki gece Saracoğlu'ndaki Fenerium'da 3500 forma satışı yapıldı. Yine aynı gece diğer ürün satışlarıyla birlikte kasaya 500 bin TL girdi.

18 Temmuz cuma günü Topuk Yaylası’nda, “En büyük sponsorumuz; taraftarımız” diyerek, bu sezon formanın önüne ve kollarına reklam almayacaklarını duyururken belki de Aziz Yıldırım bile bu kadar müthiş rakamlara ulaşılacağını beklemiyordu.

Başkan’ın yaptığı çağrıya destek o kadar büyük ki, şu ana kadar piyasaya sürülen 103 bin formadan 101 bini satıldı. Sadece önceki gece oynanan Olympiakos maçı öncesi ve sonrasında Saracoğlu’ndaki Fenerium’da 3500 adet forma satışı gerçekleştirildi. Diğer ürün satışlarıyla birlikte de kasaya toplam 500 bin TL girdi.

Rakipler, “Sponsor bulamadıkları için bu yola saptılar” diyerek eleştirse de Aziz Yıldırım’ın çılgın projesi para basmaya devam edecek gibi görünüyor.