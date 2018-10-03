Fenerbahçe, Spartak Trnava maçına hazır

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA) -



UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2\'nci maçında yarın Slovakya temsilcisi Spartak Trnava\'yı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ülker Stadyumu\'nda teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ile başladı. 3 gruba ayrılan sarı-lacivertliler 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli futbolcular, idmanın basına kapalı bölümünde ise Spartak Trnava maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan görüntüler

-Genel detaylar