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Spor

Fenerbahçe, Spartak Trnava hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında, perşembe günü, Ülker Stadyumu'nda Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

02 Ekim 2018 17:33

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında, perşembe günü, Ülker Stadyumu\'nda Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

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