Fenerbahçe sözleşmeleri yenilenmeyen 5 oyuncuyla yollarını ayırdı

Fenerbahçe Spor Kulübü, sezon sonu sözleşmesi biten Pierre Webo, Selçuk Şahin, Mert Günok, Bekir İrtegün ve Egemen Korkmaz'la yollarını ayırdı. 2015–2016 sezonu planlaması kapsamında bu 5 oyuncunun sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini belirten Feneerbahçe, resmi siteden de bir teşekkür açıklaması yayınladı.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:



"Kulübümüz, futbol takımımızın 2015–2016 sezonu planlaması kapsamında sözleşmesi yenilenmeyen oyuncularımız Pierre Webo, Selçuk Şahin, Mert Günok, Bekir İrtegün ve Egemen Korkmaz’a, takımımıza vermiş oldukları emekten ötürü birer teşekkür mektubu iletti.

Bu oyuncular ile yapılan görüşmelerin ardından, Genel Sekreterimiz ve Basın Sözcümüz Sayın Mahmut Uslu’nun imzasıyla gönderilen mektuplarda oyuncularımıza, Fenerbahçe’de görev yaptıkları süre içerisinde kulübümüze ve camiamıza yaşattıkları gurur ve başarı nedeniyle teşekkür edilirken, kendilerine bundan sonraki yaşamlarında aileleriyle birlikte mutlu ve başarılı günler geçirmeleri dilendi."