-Fenerbahçe, Sow ile anlaşıldığını İMKB'ye bildirdi İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Senegalli futbolcu Moussa Sow ile 2015-2016 sezonunun sonuna kadar anlaşıldığını, Lille'ye 10 milyon avro bonservis bedeli, oyuncuya ise 4,5 yıllık toplam 10 milyon 80 bin avro ödeneceğini İMKB'ye bildirdi. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret AŞ'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Sow'un 2015-2016 sezonu sonuna kadar sözleşme yapılmak üzere transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Açıklamada bonservis bedeli ve oyuncunun alacağı ile ilgili şu bilgiler verildi: ''Anlaşma çerçevesinde Lille Kulübü'ne 10.000.000 avro bonservis bedeli, oyuncuya ise 2011-2012 sezonunun kalanı için 1.280.000 avro, 2012-2013 sezonu için 3.400.000 avro, 2013-2014 sezonu için 2.600.000 avro, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının her biri için ise 1.400.000 avro garanti ücret ödenecektir.'' Sow, Fenerbahçe'ye bonservisiyle birlikte 20 milyon 80 bin avroya (46 milyon 987 bin 200 lira) mal oldu.