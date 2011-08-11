-Fenerbahçe sosyal medyada İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü, artık sosyal medya aracılığıyla da taraftarlarıyla buluşacak. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli kulübün sosyal paylaşım ağları facebook ve twitter'da da taraftarlar birlikte olacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Resmi internet sitemiz, Radyo Fenerbahçe ve FB TV aracılığıyla yapılan resmi açıklamaların yanı sıra, futbol takımımıza dair son haberler, fotoğraflar ve röportajlar başta olmak üzere tüm branşlarımıza ait tüm gelişmeler, twitter ve facebook'taki resmi hesaplarımızda. Siz de www.twitter.com/fenerbahce ve http://www.facebook.com/Fenerbahce adreslerinden bize ulaşabilir, yorum ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.''