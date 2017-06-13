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Spor

Fenerbahçe sosyal medyada da Euroleague'in zirvesinde!

Euroleague'in verilerine göre kullanıcılar için sunulan hashtag'lerde 930 bine ulaşan Fenerbahçe birinci sırada yer aldı

13 Haziran 2017 20:02

Euroleague, resmi Twitter hesabı üzerinden, kullanıcılara sunduğu hashtag'lerin kullanım oranını açıkladı. Açıklanan verilerde, Fenerbahçe için sunulan "#FENERFORGLORY" hashtag'i 930 bin kullanım ile büyük bir farkla ilk sırada yer aldı.

Euroleague tarafından açıklanan sıralamada Euroleague'in kendi hashtag'i olan #F4GLORY 298 bin ile ikinci sırada, Olympiacos için sunulan #WEAREOLYMPIACOS hashtag'i 14 bin ile üçüncü sırada, Real Madrid için yayınlanan #RMBALONCESTO 9.9 ile üçüncü sırada ve CSKA için kullanılması tavsiye edilen #CSKABASKET dördüncü sırada yer aldı.

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