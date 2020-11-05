Fenerbahçe sosyal medya etkileşiminde dünyanın zirvesinde!

Fenerbahçe ekim ayında sosyal medya platformu Twitter'da 12,1 milyon etkileşimle Barcelona, Manchester United, Chelsea ve Flamengo gibi kulüpleri geride bıraktı.

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, başlattığı dijital dönüşümün karşılığını aldı. Sosyal medya araştırmalarıyla bilinen Deportes&Finanzas'ın verilerine göre ekim ayında dünya genelinde Twitter'da en fazla etkileşim alan takım, Fenerbahçe oldu.

Barcelona ve Manchester United geride kaldı

Twitter'da 12,1 milyon etkileşim alan Fenerbahçe'yi, 11,9 milyon ile Barcelona, 9,58 milyon ile Manchester United, 8,60 milyon ile Flamengo, 8, 32 milyon ile Chelsea takip etti.

2017'den 2018'in Haziran ayına kadar 1-1,31 milyon etkileşim alabilen Fenerbahçe, sosyal medyadaki etkileşim grafiğini kademeli olarak arttırdı.

2019-2020 sezonunu 7. sırada bitiren Fenerbahçe, kadrosuna 18 futbolcu ve teknik direktör Erol Bulut'u katarak yaz aylarının en çok konuşulan ekibi oldu. Yaptığı transferlerinin birçoğunu sosyal medya platformları üzerinden duyuran sarı-lacivertli ekip, ekim ayında toplam 12,1 milyon etkileşimle dünyanın en çok izlenen spor kulübü oldu.

9 ayda 55,5 milyon izlenme

Twitter'da 9 aylık süreçte toplam 55,5 milyon izlenme elde eden Fenerbahçe'yi, 48,7 milyon ile Galatasaray izledi.

Beşiktaş ise söz konusu süreçte rakiplerinin gerisinde kalarak 21,9 milyon etkileşim aldı.