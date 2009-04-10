Fenerbahçe son saniyede yıkıldı



Fenerbahçe Ülker, Abdi İpekçi'de Banvit'e bitime 2 saniye kala Caner'in basketiyle 82-81 yenildi ve bu sezon sahasındaki ilk mağlubiyetini aldı.





Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Banvitspor, deplasmanda Fenerbahçe Ülker'i 82-81 yendi.



Karşılaşmanın ilk dakikalarında karşılıklı basketler atılırken, 5. dakika 9-9, 8. dakika ise 16-16 beraberlikle geçildi. Bu dakikadan sonra Crispin ve Yunus ile arka arkaya 3 sayılık basketler bulan Banvitspor, ilk periyodun son 28 saniyesine 25-16 önde girdi ve 1. periyodu da 25-19 önde tamamladı.



İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, Giricek, Oğuz, Smith ve Preldzic'in basketleriyle 14-4'lük bir seri yakalayıp 16. dakikayı 33-29 önde geçti ve ilk yarıyı da 39-37 önde kapadı.



Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikalarında Giricek ve Semih ile sayılar üreten ev sahibi ekip, 25. dakikayı 51-46 önde tamamladı. Bu dakikadan sonra Ömer ve Rasim ile 3 sayılık basketler bulan Fenerbahçe Ülker, 27. dakikada farkı 9 sayıya (59-50) çıkardı ve son periyoda 59-53 önde girdi.



Maçı bırakmayan Banvitspor, Crispin ve Brown'un basketleriyle farkı kapattı ve Brown'ın sayısıyla 33. dakikada 63-61'lik skorla öne geçti. Konuk ekip, Yunus ve özellikle Crispin'in 3 sayılık basketleriyle bitime 2 dakika 53 saniye kala farkı 10 sayıya (77-67) çıkardı. Fenerbahçe Ülker, Preldzic'in etkili oyunu ve skora katkısıyla bitime 1 dakika 26 saniye kala farkı 5 sayıya (80-75) indirdi. İyi savunma yapan sarı-lacivertliler karşısında Banvitspor, arka arkaya 3 hücumda top kaybı yapınca, Fenerbahçe Ülker, Giricek ve Ömer Onan'ın basketleriyle bitime 19 saniye kala 81-80 öne geçti.



Banvitspor hücumunda Williams'ın atışında potadan seken topu smaçla tamamlayan Caner, bitime 2 saniye kala takımını 82-81 öne geçirdi. Hemen mola alan Fenerbahçe Ülker'de, orta sahadan topu oyuna sokan Preldzic'in, pota altında bomboş durumdaki Ömer Aşık'a attığı top, çembere çarpıp oyun alanına döndü ve karşılaşmayı Banvitspor 82-81 kazandı.



Fenerbahçe Ülker, bu sezon ligde kendi sahasındaki ilk yenilgisin aldı.



FENERBAHÇE ÜLKER: 81 - BANVİTSPOR: 82

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Erşan Kartal xx, Can Atsüren xx, Alper Altuğ Köselerli xx

Fenerbahçe Ülker: Green x 4, Ömer Onan xx 11, Smith xx 8, Semih xx 14, Vidmar x 2, Preldzic xxx 13, Oğuz x 2, Giricek xxx 15, Ömer Aşık xx 6, Rasim xx 6

Banvitspor: Crispin xxxx 28, Caner xx 3, Yunus xxx 12, Umut xxx 13, Williams xxx 9, Brown xxx 14, Yiğitcan x, Erkan xx 2, Oktay x, Forte x 1

1. Periyot: 19-25

İlk yarı: 39-37 (Fenerbahçe Ülker lehine)

3. Periyot: 59-53

5 Faul alan: Dk. 32.37 Smith (Fenerbahçe Ülker)



