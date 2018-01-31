T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe son nefeste!

Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u son dakikada penaltıdan attığı golle mağlup etti.

31 Ocak 2018 22:51

Ziraa Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda TFF 1. Lig takımlarından Akın Çorap Giresunspor'u Fernandao'nun son dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, 26. dakikada Mehmet Topal ile 1-0 öne geçti.
İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında baskılarını artıran Giresunspor, 53. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Dodo, çok kötü bir vuruşla topu dışarı gönderdi.

Akın Çorap Giresunspor, maçın 73. dakikasında Carioca'nın ayağından beraberlik golünü buldu.

Maçın 90+3. dakikasında Fernandao'ya yapılan hareketle Fenerbahçe penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Fernandao, maçın skorunu belirleyen ve Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan golü attı.

Mücadelenin rövanşı, 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. 

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Giresun Atatürk
SAAT: 20.30
HAKEM:  Yaşar Kemal Uğurlu 
YAYIN: A Spor

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet, Caner, Aykut, Abdülkerim, Çağlar, Dodo, Recep, Murat, Jones, Dialiba, Batuhan

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Souza, Hasan Ali, Samed, Mehmet Topal, Oğuz Kağan, Aatif, Eljif Elmas, Fernandao
 

ETİKETLER

FenerbahçeGiresunsporZiraat Türkiye Kupasıkupaçarşamba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24