Fenerbahçe son nefeste!

Ziraa Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda TFF 1. Lig takımlarından Akın Çorap Giresunspor'u Fernandao'nun son dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe, 26. dakikada Mehmet Topal ile 1-0 öne geçti.
İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın ikinci yarısında baskılarını artıran Giresunspor, 53. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Dodo, çok kötü bir vuruşla topu dışarı gönderdi.
Akın Çorap Giresunspor, maçın 73. dakikasında Carioca'nın ayağından beraberlik golünü buldu.
Maçın 90+3. dakikasında Fernandao'ya yapılan hareketle Fenerbahçe penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Fernandao, maçın skorunu belirleyen ve Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan golü attı.
Mücadelenin rövanşı, 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE
STAT: Giresun Atatürk
SAAT: 20.30
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: A Spor
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet, Caner, Aykut, Abdülkerim, Çağlar, Dodo, Recep, Murat, Jones, Dialiba, Batuhan
FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Souza, Hasan Ali, Samed, Mehmet Topal, Oğuz Kağan, Aatif, Eljif Elmas, Fernandao