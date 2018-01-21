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Spor

Fenerbahçe son nefeste

Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

21 Ocak 2018 00:09

Süper Lig’in 18. Haftasında sahasında Göztepe’yi ağırlayan Fenerbahçe, konuk ettiği İzmir ekibini 2-1mağlup etti.

Fenerbahçe’nin golleri 15. dakikada Fernandao ve 90+3’te Soldado’dan gelirken, Göztepe’nin tek golünü 59. dakikada Poko kaydetti.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe henüz 14. Saniyede Giulaino’nun üst direkten dönen şutu ile gole çok yaklaştı.

Baskısını sürdüren sarı-lacivertliler aradığı golü 15. dakikada Fernandao ile golü buldu. Bu sezon attığı iki golü de Türkiye Kupası’nda bulan Brezilyalı forvet 317 gün aradan sonra Süper Lig’de ol atmış oldu.

Fenerbahçe’nin baskılı oyununda defansa çekilmeyen ve ataklarla golü arayan Göztepe’nin ilk yarıda gole en çok yaklaştığı pozisyon 34. dakikada Jahovic’in Volkan tarafından kurtarılan rövaşatası oldu.

İlk yarı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda da iki takım karşılıklı hücumlarla gol ararken Göztepe’nin radığı beraberlik golü 58. dakikada Tayfur Bingöl’ün yerine oyuna dahil olan Poko’an geldi.

Fenerbahçe 63. dakikada Isla yerine Soldado, Aatif yerine ise Valbuena oyuna dahil oldu

70. dakikada sakatlanan Giulaino 72. Dakikada yerini Alper Potuk’a bıraktı. Omzundan sakatlanan Brezilyalı oyuncu kontrol için hataneye kaldırıldı.

Mücadele’nin son dakikalarında galibiyet golü için ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe 90+3’te Soldado ile 2-1 öne geçti.

Mücadele bu sonuçla sona erdi.

 

 

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