Fenerbahçe son dakikalarda geri döndü, galibiyet hasretine son verdi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca ara verilen Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, 2-1'lik skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Maç, corona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı. Hes Kablo Kayserispor karşısında taraftarından yoksun olan Fenerbahçe, tribünleri taraftar maketleriyle süsledi. Sarı-lacivertli ekip, Hes Kablo Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmaya teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde çıktı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de geriye düştüğü maçta Hes Kablo Kayserispor'u 87 ve 88'de bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 87'de Vedat Muriqi (penaltı) ve 88'de Luiz Gustavo kaydetti. Hes Kablo Kayserispor'un golünü 59'da frikikten Bernard Mensah kaydetti.

Fenerbahçeli Ozan Tufan, maçın 14. dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Ligde 7 maç (4 yenilgi, 3 beraberlik) sonra kazanan Fenerbahçe, puanını 43'e yükseltti. Ligin son sırasındaki Hes Kablo Kayserispor ise 22 puanda kaldı.