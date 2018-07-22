Fenerbahçe son dakikalarda 3 gol yedi, Cocu: Savaşmadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, takımının bu sezonki ilk mücadelesinde Feyenoord karşısında son dakikalarda yediği gollerle 3-3 berabere kalmasının ardından yaptığı açıklamada, “Son 20 dakika savaşmadık. Çünkü bazı oyuncular çok yorgundu” dedi. Fernandao'nun takımdan ayrılmasının ardından forvet transferi yapmak istediklerini söyleyen Cocu, “İyi bir forvet arayışı içerisindeyiz” diye ekledi.

Feyenoord maçının ardından basın mensuplarına konuşan Cocu’nun açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

"İlk olarak 65 dakika çok iyi bir futbol oynadık. Taraftara oyunumuzu gösterdik. Üst düzey bir oyun sergileyip çok iyi pas yaptık. Çok fazla hareketlilik sağladık. Giuliano ikinci penaltıda çok şanssızdı. Son 20 dakika savaşmadık. Çünkü bazı oyuncular çok yorgundu. Çok fazla 90 dakika oynamamış oyuncularımız vardı. Taktik olarak akıllı olmamız gerekiyordu. Onların hatasını beklememiz gerekiyordu. Futbolun bu tarafını öğrenmek zorundayız. Genç oyuncularımız var ve onların öğreneceğini düşünüyorum. Maçın büyük kısmında çok büyük bir etki gösterdiğimizi söyleyebilirim. İyi bir atmosfer vardı statta.”

"İki genç oyuncumuz son derece olgun bir oyun oynadılar"

"Denk olan genç oyuncular arasında fark olabiliyor. Eljif'in fizik durumuna baktığımızda çok iyi bir durumu var. 120 dakika aynı şekilde oynayabilir. Barışı'ın da bu tarafa biraz daha kendini vermesi gerekiyor. Daha güçlü daha fit olmalı. Kalitesini sahada gerçekten gösterdi. İki genç oyuncumuz son derece olgun bir oyun oynadılar. Başka oyunculara da örnek olacak bir davranıştı.”

"Saldado'nun topla beraber yaptığı çalışmalar söz konusu ve bu pozitif bir durum. Şuanda iyi gözüküyor. Esas durumu takıma katılınca göreceğiz. Biz bu takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bazı pozisyonlarda yeterince kalabalık değiliz. Buraya iyi oyuncular getirmek istiyoruz. Bunlar kolay değil. Ama her şeyi yapıyoruz takımı iyi bir yere getirmek için.”

"Güçlü bir Fenerbahçe oluşturmak istiyoruz"

"İyi bir forvet arayışı içerisindeyiz. Barış da yeni transferlerimizden. Biz onu daha öncede biliyorduk. Eljif'de genç oyuncularımızdan biri ve onu da biliyorduk. Oyuncuyla beraber çalışmak onu iyi değerlendirmenizi sağlıyor. Bu takım için önemli bir oyuncu olacak. Onunla çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Genç bir oyuncu ve taktik açıdan kendini geliştiriyor. Kadromuz içindeki genç yeteneklerle liderler arasında dengeyi kurabilmek. Fenerbahçe'ye yeni getireceğimiz oyuncularla bunları bir harmanlamak ve güçlü bir Fenerbahçe oluşturmak istiyoruz.”