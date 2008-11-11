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Fenerbahçe son anda

Beko Basketbol Ligi'nde 4. haftanın son maçında Fenerbahçe Ülker, deplasmanda OYAK Renault'u 73-71 mağlup etti.

11 Kasım 2008 02:00


Beko Basketbol Ligi'nde 4. haftanın son maçında Fenerbahçe Ülker, deplasmanda OYAK Renault'u 73-71 mağlup etti.

Beko Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Oyak Renault, sahasında son şampiyon Fenerbahçe Ülker'i ağırladı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği büyük bir çekişmeye sahne olurken, Vidmar-Preldzic ikilisiyle etkili olan Fenerbahçe Ülker, ilk çeyreği 16-15 önde kapattı.

İkinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan konuk ekip, ilk 6 dakika içinde farkı 7 sayıya çıkarttı. Dış atışlardaki yüksek yüzdesini koruyan Fenerbahçe Ülker, soyunma odasını gidilirken skoru 37-26'ya getirerek farkı çift hanelere taşıdı.

İkinci yarının ilk dakikalarında iki takım da skor üretmekte zorlanırken, üçüncü çeyreğin ilk 6 dakikası için skoru 45-39'a getiren OYAK Renault, farkı tek hanelere indirmeyi başardı. Rakibine Devin Smith'in basketleriyle cevap veren konuk takım, son çeyreğe de 55-44 önde başladı.

Son çeyrek karşılık basketlerle başlarken, Gordon'ın üç sayılık basketleriyle farkı eriten OYAK Renault, son 7 dakikaya 4 sayı geride girdi. Üst Üste bulduğu üç sayılık basketlerle son 19 saniyeye girilirken skora 71-71 denge getiren ev sahibi takım, son hücumda top kaybı yaptıktan sonra Damir Mrsic'e faul yaptı ve Fenerbahçe Ülker tecrübeli oyuncunun serbest atışları sayıya çevirmesiyle birlikte sahadan 73-71'lik skorla galip ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

OYAK RENAULT: 71 - FENERBAHÇE ÜLKER: 73
Salon: Atatürk
Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xx, Tunçtan Durmuşcan xx, Aydın Karaçam xx
OYAK Renault: Evren xxx 10, Gordon xxx 23, Alper xx 2, Jones xxx 18, Stiemsma xx 11, Ahmet x, Serhat x 2, Nedim xx 5, Tufan x
Fenerbahçe Ülker: Green xxx 5, Mirsad xx 20, Mrsic xx 2, Vidmar xxx 8, Preldzic xx 4, Rasim xx 6, Hakan x, Enes xx, Oğuz xxx 14, Smith xxx 14
1. periyot: 15-16
Devre: 27-36
3. periyot: 44-55
Beş faulle çıkanlar: 36.03 Preldriç (Fenerbahçe Ülker), 38.42 Jones (OYAK Renault)

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