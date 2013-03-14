Fenerbahçe, son 8 için Avrupa sahnesinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçında bu akşam Viktoria Plzen'le karşı karşıya gelecek. 22.05'te başlayacak olan karşılaşma, STAR ve ntvmsnbc'den canlı yayınlanacak.



Deplasmandaki ilk maçta rakibini 1-0 yenerek tur için büyük avantaj elde eden sarı-lacivertliler, kendi sahasında turu geçecek skoru elde etmek istiyor.

Fenerbahçe'ye tur için beraberlik yetiyor. Viktoria Plzen 1-0 kazanırsa maç uzatmaya gidecek. Uzatma dakikalarında da sonuç değişmezse turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Çek ekibi 2-1 veya 1 farklı skorlu galibiyetlerde çeyrek finale çıkan takım olacak.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Grafe yönetecek. Karşılaşma STAR ve ntvmsnbc'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada muhtemel 11'ler şöyle:

FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Bekir, Yobo, Ziegler, Mehmet Topal, Selçuk, Kuyt, Baroni, Caner, Sow

VIKTORIA PLZEN: Kozacik, Reznik, Cisovsky, Prochazka, Limbersky, Darida, Horvath, Rajtoral, Kolar, Kovarik, Bakos (Tecl)



'Galatasaray lokomotif olmalı'



Dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray'ın başarısına değindi ve "Avrupa'da Nisan ayını görmek hepimiz için çok güzel olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lokomotif olarak Avrupa'da yolu açması gerekir" diye konuştu.



Çek gazeteciden şaşırtan soru



Kocaman, bir Çek gazetecinin "Taraftarların sahaya meşale atması konusunda korkunuz yok mu?" şeklindeki sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Artık olmayacağını düşünüyorum, ümit ediyorum. Ama Çek basınından böyle bir soruya muhattap olmak düşündürücü. Kendi kendimizi imha etme konusunda bizim millet kadar yeryüzünde az millet vardır deyip kenara çekilmekte fayda var. Olmayacağını tahmin etmekle beraber biraz korku var."



'Fenerbahçe'ye sürpriz yapabiliriz'



Viktoria Plzen'in teknik direktörü Pavel Vrba ise düzenlenen basın toplantısında bugün oynanacak karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

kötü oynama lüksleri bulunmadığını ifade eden Vrba, sürpriz yapmak istediklerini belirterek, ''Yarınki maçta Fenerbahçe'ye sürpriz yapabiliriz. Napoli'yi elediğimiz gibi, oradaki maç sonucu gibi sürprizler çıkabilir'' diye konuştu.