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Spor

Fenerbahçe Solomon'u gönderdi

Fenerbahçe Ülker'de kadro dışı bırakılan Willie Solomon'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

08 Kasım 2009 02:00

Fenerbahçe Ülker'de kadro dışı bırakılan Willie Solomon'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncusu Willie Solomon ile yollarını resmen ayırdı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, bir süredir disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan ABD'li oyun kurucu Solomon'un sözleşmesinin, gerçekleştirilen görüşmeler sonucundan dostane bir şekilde, karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, ''Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşamında başarılar dileriz'' ifadeleri kullandı.

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