Fenerbahçe, sol bek transferinde menajer engeline takıldı

Fenerbahçe'nin sol bek transferinde menajer engeline takıldığı belirtildi.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler 23 yaşındaki sol bek Felipe Jonatan için Santos’a 2.2 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Brezilya kulübü ise 3 milyon Euro istedi. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ederken oyuncunun temsilciliğini yapan menajerlerin çok fazla maddi talepte bulunması Fenerbahçe’nin masadan kalkmasına neden oldu.

Menajerler oyuncunun Santos’tan kazandığı maaşın çok çok üstünde bir rakam isteyip kendi ücretlerini de yüksek tutunca, kulüplerin anlaşmak üzere olduğu transfer imzaya dökülemedi.