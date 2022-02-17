Maç sonucu | Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımına 3-2 yenilen Fenerbahçe, turu zora soktu. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda savunma arkasına uzun toplarla rakip kalede tehlike oluşturmaya çalıştı. Bu taktikten istediği sonucu elde edemeyen sarı-lacivertliler, kalesinde de tehlikeli pozisyonlar gördü. Fenerbahçe, müsabakanın 45. dakikasında Traore'nin golüyle soyunma odasına 1-0 yenik durumda girdi. İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe'de 54. dakikada Valencia'nın bir şutu direkten döndü. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 58. dakikada Pelkas'ın golüyle eşitliği yakaladı. Maçın 62. dakikasında Dorley'in golüyle yeniden yenik duruma düşen Fenerbahçe, 64. dakikada Lingr'ın golüyle şok yaşadı. 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle farkı 1'e indiren sarı-lacivertliler, kalan bölümde gol bulamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Müsabakanın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak. Min-jae devam edemedi Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Kim Min-jae, Slavia Prag karşısında maçı tamamlayamadı. İlk yarının 41. dakikasında yaşadığı sakatlıkla kendini yere bırakan Güney Koreli savunmacı, ikinci yarıda yerini Marcel Tisserand'a bıraktı. Pelkas'tan üst üste 2. gol Fenerbahçe'nin Yunanistanlı oyuncusu Dimitris Pelkas, üst üste 2. maçında gol atmayı başardı. Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından beklentinin altında bir performans sergileyen ve eleştirilen Pelkas, ligde Giresunspor'a karşı galibiyet golünü kaydetmişti. Pelkas, Slavia Prag karşısında da takımına beraberliği getiren golü atmayı başardı. Ferdi Kadıoğlu'na destek Fenerbahçeli taraftarlar, genç oyuncuları Ferdi Kadıoğlu'na destekte bulundu. Müsabakanın büyük bir bölümünde takımlarının oynadığı futboldan memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcuları ıslıklarken Ferdi'ye ise destek oldu. Taraftarlar, mücadelenin 58. dakikasında takımının golünün hazırlayıcısı olan Ferdi lehine tezahüratlarda bulundu. Ferdi'nin 83. dakikada takımın 2. golü atmasının ardından da taraftarlar uzun süre oyuncu lehine tezahürat yaptı. Serdar Dursun maskeyle oynadı Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında maskeyle oynadı. Sarı-lacivertlilerin GZT Giresunspor ile geçtiğimiz günlerde oynadığı karşılaşmada elmacık kemiğinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen Serdar, beklenilenden çok daha kısa bir sürede takıma katıldı. Son antrenmanda takımla çalışan tecrübeli golcü, Slavia Prag maçının 74. dakikasında Valencia'nın yerine oyuna dahil oldu. Arda Güler süre aldı Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Slavia Prag karşısında süre aldı. Yaşadığı uzun süreli sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan 16 yaşındaki orta saha, 74. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna girdi. Taraftardan istifa çağrısı Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarının son anlarında kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimine istifa çağrısında bulundu. Slavia Prag'ın golünün ardından "Ali Koç İstifa" şeklinde slogan atan taraftarlar daha sonra "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar futbolculara da tepki gösterdi. Taraftarlar, ikinci yarıda takımlarını sahaya çıkarken ıslıkladı. TIKLAYIN - İsmail Kartal: Prag'da kazanıp, turu geçeceğimize inanıyoruz; biz pes etmedik TIKLAYIN - Kadıköy'de taraftar yönetimi istifaya davet etti, Ferdi ve Arda'yı alkışladı TIKLAYIN - Ferdi Kadıoğlu'ndan yeni sözleşme açıklaması TIKLAYIN - Slavia Prag yardımcı antrenörü Köstl: Maçı daha da erken bitirebileceğimizi düşünüyorduk TIKLAYIN - Fenerbahçe-Slavia Prag maçından kareler Stat: Ülker Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya) Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min-jae (Dk. 46 Tisserand), Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk. 59 Ozan Tufan), Sosa, Osayi-Samuel, Zajc (Dk. 75 Arda Güler), Pelkas (Dk. 88 Berisha), Valencia (Dk. 74 Serdar Dursun) Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Traore (Dk. 75 Samek), Sevcik, Plavsic (Dk. 46 Lingr), Schranz, Dorley (Dk. 80 Tecl), Sor, Olayinka Goller: Dk. 45 Traore, Dk. 62 Dorley, Dk. 64 Lingr (Slavia Prag), Dk. 58 Pelkas, Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 7 Zajc, Dk. 61 Szalai (Fenerbahçe), Dk. 52 Dorley (Slavia Prag)

Maçtan önemli anlar

18. dakikada Slavia Prag gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Sor, Szalai'den sıyrıldıktan sonra süratle ceza sahasına girdi. Kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalan Sor'un çaprazdan yaptığı vuruşta top auta gitti.

20. dakikada sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Holes'in çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Holes'in yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta top direk dibinden auta çıktı.

45. dakikada Slavia Prag öne geçti. Plavsic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top direkten döndü. Altıpasın gerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Traore'nin uygun durumda bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Slavia Prag'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Pelkas'ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Valencia'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında topu kontrol eden Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

58. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu, pasını Pelkas'a verdi. Yunan oyuncu, penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

62. dakikada Slavia Prag ikinci golü kaydetti. Ceza sahası çizgisi yakınında Szalai'nin uzaklaştırmak istediği top Dorley'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayının solundan çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

64. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in orta sahada kaptırdığı topu kontrol eden Sor, meşin yuvarlağı sağdan hızla hareketlenen Lingr ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 1-3.

83. dakikada Fenerbahçe ikinci kez fileleri havalandırdı. Arda Güler'in soldan kullandığı kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının solundan şutunu çıkardı. Slavia Prag savunmasına çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Slavia Prag karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.