Fenerbahçe Skrtel ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Liverpool'un deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkan Ali Yıldırım'ın bizzat bitirmek için İngiltere'ye gittiği Liverpool'un stoperi Skrtel da mutlu sona çok yaklaşan Fenerbahçe, bu transferi sonuçlandırmak ve 11 Temmuz Pazartesi günü imza töreni yapmayı hedefliyor.



İngiliz kulübü Liverpool ile yapılan görüşmelerde pürüzlerin giderildiği ve transferin imza aşamasına geldiği öğrenildi.



Bir pürüz yaşanmaması durumunda 11 Temmuz'da imzayı attıracak olan Fenerbahçe, ayrıca önümüzdeki hafta on numara ve sol bek transferlerini de bitirmeye hedefliyor.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Martin Škrtel'in transferi için kulübü Liverpool'la ve futbolcunun kendisiyle görüşmelere başlanmıştır.